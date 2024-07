Napoli, il DEBUTTO UFFICIALE di Antonio Conte: ecco la PRIMA partita in COPPA ITALIA

Ecco quando avverrà il debutto di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Prima del campionato, ci sarà il turno di Coppa Italia

Il debutto ufficiale di Antonio Conte avverrà a Napoli tra poco più di un mese. Infatti oggi è stato reso noto il tabellone di Coppa Italia che vedrà nel primo turno gli Azzurri sfidare il Modena.

Come riportato sul sito ufficiale del Napoli, la sfida valevole per i 32esimi di finale andrà in scena sabato 10 agosto alle ore 21.15.