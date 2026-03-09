Napoli, deciso il futuro di Conte: cosa succederà in estate sulla panchina azzurra. Rivelazione importante

Napoli, è stato deciso il futuro di Conte: cosa accadrà in estate sulla panchina del club partenopeo. La rivelazione

La qualificazione alla prossima edizione della prestigiosa Champions League rappresenta il tassello definitivo per blindare il progetto tecnico del Napoli. La conferma di Antonio Conte sulla panchina partenopea per la terza stagione consecutiva (il cosiddetto “Conte ter”) è ormai considerata una solida certezza.

Il progetto azzurro: nessuna ombra sul futuro

A confermare questa totale e ritrovata sintonia tra le parti è l’edizione odierna del quotidiano Repubblica, che smentisce categoricamente ogni voce legata a un possibile addio prematuro o a malumori interni. Sulle colonne del giornale si legge infatti un dettaglio significativo sulla dedizione dell’allenatore:

“Altro che crisi del secondo anno o allenatore con la valigia. Conte è rimasto a Napoli anche durante il week-end, nonostante i tre giorni di vacanza premio concessi ai suoi giocatori”.

Un gruppo cementato nelle difficoltà

Questo aneddoto testimonia l’abnegazione del mister verso la causa azzurra, ma è il rapporto umano e professionale instaurato con l’intero spogliatoio a fare davvero la differenza. Le indisponibilità e gli ostacoli che hanno caratterizzato l’ultima delicata fase della stagione non hanno affatto sfaldato l’ambiente. Al contrario, il quotidiano evidenzia proprio questo aspetto cruciale, ripercorrendo le recenti e intense emozioni vissute sul rettangolo di gioco:

“Con il gruppo il rapporto è straordinario e si è cementato nelle colossali difficoltà degli ultimi mesi, invece di deteriorarsi. La festa davanti alla panchina dopo il gol di Elmas contro il Torino è stata liberatoria, visto che si intravede finalmente un po’ di luce in fondo al tunnel, grazie ai recuperi di Lukaku, Anguissa e De Bruyne”

I rientri fondamentali per la volata finale

L’esultanza collettiva e viscerale innescata dalla decisiva rete di Eljif Elmas ha definitivamente spazzato via le nubi. Ora il tecnico può sorridere, potendo contare su pedine di inestimabile valore appena tornate a pieno regime dopo i rispettivi stop.

I recuperi di Romelu Lukaku, di André-Frank Zambo Anguissa e del fuoriclasse Kevin De Bruyne garantiscono al Napoli tutta la forza e l’imprevedibilità necessarie per puntare in alto. Il progetto azzurro prosegue a gonfie vele.