Napoli, Di Lorenzo: «Verona squadra in salute, dobbiamo onorare la maglia»

Ai microfoni di DAZN, Giovanni Di Lorenzo ha parlato prima di Napoli-Verona.

STIMOLI – «La partita dell’anno scorso è il passato, pensiamo a quella di oggi. Giochiamo con una squadra in salute, sarà una partita difficile ma siamo preparati».

MAGLIA PER MARADONA – «E’ bellissimo, dovremo onorarla oggi come sempre. Cercheremo di fare una grande gara per portare a casa la vittoria».

CAPRARI – «E’ forte, bravo nell’uno contro uno, ha tecnica e gamba. Dovremo fare tutti attenzione alle loro individualità».