Napoli, Di Lorenzo: «Scudetto? Siamo concentrati per fare qualcosa di grande. La fascia pesa tanto»

Giovanni Di Lorenzo, difensore e capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita contro la Cremonese

Giovanni Di Lorenzo, difensore e capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita contro la Cremonese. Le sue dichiarazioni:

«Scaramanzia? Abbiamo messo la stessa maglia contro la Cremonese in Coppa Italia e abbiamo vinto. La fascia da capitano è bella pesante e si sente. Sto lavorando per meritarmela. Scudetto? Siamo super concentrati per continuare su questa strada perché sappiamo che possiamo arrivare a qualcosa di grande».