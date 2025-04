Napoli, Conte ha blindato la difesa: il muro azzurro in cima all’Europa

Napoli, Conte ha alzato il muro: Buongiorno e compagni sono la difesa meno battuta d’Italia e d’Europa

Antonio Conte ha preso in mano il Napoli nel momento più critico della stagione, costruendo intorno alla squadra un vero e proprio bunker mentale e tattico. Ha lasciato da parte ogni romanticismo tecnico, ha isolato il gruppo dall’esterno e ha cominciato a ricostruire dalle fondamenta: difesa solida, spirito compatto e una nuova identità, fatta più di disciplina che di spettacolo. Con pazienza e rigore, ha iniziato la scalata partendo dal decimo posto, trasformando le crepe ereditate in una nuova muraglia.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport, i numeri parlano chiaro: solo 25 gol subiti in 33 partite, meglio di qualsiasi altra italiana e tra i migliori dati in Europa, con gli azzurri che hanno preso meno gol di Athletic Bilbao (26), PSG (28), Arsenal (29) e Bayern Monaco (29). È un marchio di fabbrica di Conte: alla Juve, all’Inter, ovunque abbia vinto ha costruito partendo dal basso. Ora, con quindici punti ancora in palio e una lotta per l’Europa più serrata che mai, il Napoli è tornato a crederci. In silenzio, come si addice a chi ha imparato che certi sogni si costruiscono più con il cemento armato che con le parole.