Napoli: domani nuovi accertamenti per Osimhen, ma il giocatore non sente più dolore

Victor Osimhen sta già tornando e sarà probabilmente a disposizione di Luciano Spalletti per il match di Champions League tra Napoli e Milan.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante nigeriano nella giornata di domani svolgerà ulteriori esami. Il giocatore non sente più dolore all’adduttore sinistro, ma bisognerà attendere qualche giorno per capire se potrà essere sicuramente a disposizione per la partita contro i rossoneri.