Victor Osimhen ha ricevuto l’ok dell’ASL per tornare ad allenarsi in modalità individuale. Il centravanti nigeriano è positivo da 21 giorni

Victor Osimhen domani tornerà ad allenarsi a Castelvolturno. Come da protocollo, l’ASL ha dato l’ok al calciatore nigeriano dopo 21 giorni di positività al Coronavirus per gli allenamenti in forma individuale.

Come riporta Sky Sport, nelle prossime ore il centravanti nigeriano si sottoporrà all’ennesimo tampone molecolare per verificare lo stato del suo contagio. Qualora fosse negativo, via libera agli allenamenti in gruppo.