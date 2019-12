Napoli, ecco i convocati: ancora out Ghoulam, c’è il giovane Leandrinho

Prime convocazioni per Gattuso: non recupera Ghoulam, Maksimovic squalificato. Aggiunto in extremis il giovane Leandrinho

È arrivato il tempo per le prime convocazioni per il neo allenatore del Napoli Gennaro Gattuso. Difesa corta, con Maksimovic squalificato e Ghoulam che non recupera ancora dai problemi muscolari.

Il club dopo aver pubblicato l’elenco ha aggiunto successivamente il giovane Leandrinho, attaccante classe ’98. Dopo due anni nella Primavera, il brasiliano è alla seconda convocazione quest’anno, dopo quella con l’Udinese nella scorsa giornata.