Napoli, ecco la nuova maglia firmata Marcelo Burlon: esordio contro l’Inter – FOTO

Il Napoli ha presentato la nuova maglia firmata e creata dallo stilista Marcelo Burlon. Gli azzurri la indosseranno già domenica sera contro l’Inter

Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, è arrivata questa mattina l’ufficialità della nuova maglia del Napoli firmata e creata dallo stilista Marcelo Burlon. Tramite un comunicato, il club partenopeo ha presentato la nuova collaborazione.

«Marcelo Burlon County of Milan e Kappa, il brand italiano di abbigliamento sportivo per eccellenza, sono felici di annunciare la collaborazione per reinterpretare le divise ufficiali della SSC Napoli con l’esclusiva linea Marcelo Burlon County of Milan x SSC Napoli. Moda e sport, mondi diversi ma complementari, che ancora una volta si intersecano e si influenzano, trovando sinergie inaspettate e dando vita a nuove realtà creative.

Una linea celebrativa della squadra, creata per trasmettere la cultura, la tradizione e tutta l’internazionalità di Napoli e del suo team calcistico attraverso la visione e l’estro creativo di Marcelo Burlon. Catalizzatore e connettore dalla forza esplosiva, Burlon porta la sua energia multiculturale e reinterpreta il suo messaggio visivo più iconico per questa partnership d’eccezione, una dedica d’amore a Napoli: la città, la squadra e i suoi appassionati tifosi».