Napoli Eintracht, allarme a centrocampo: Lobotka verso un rientro forzato in Champions

Napoli Eintracht, emergenza totale per Conte: fuori Gilmour e Spinazzola, il regista slovacco pronto ad anticipare i tempi per la sfida decisiva

Vigilia tesa in casa Napoli alla vigilia della sfida contro l’Eintracht Francoforte di Champions League, in programma domani sera allo stadio Maradona. Come riportato dal Corriere dello Sport, la squadra di Antonio Conte affronta un momento complicato, segnata da continui infortuni e da una condizione fisica al limite.

Gli ultimi stop riguardano Billy Gilmour e Leonardo Spinazzola, usciti acciaccati dalla gara contro il Como. Il tecnico ha spiegato che Spinazzola soffre da giorni di pubalgia, mentre Gilmour ha accusato un problema muscolare nel primo tempo. Entrambi salteranno il match europeo, così come Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, ancora fermi ai box.

Lobotka costretto a forzare i tempi

La vera novità riguarda Stanislav Lobotka, rientrato da poco dopo un mese di stop. Secondo il quotidiano, l’emergenza a centrocampo potrebbe «costringerlo a forzare i tempi e partire titolare contro l’Eintracht». Conte, che inizialmente aveva scelto di non rischiarlo, potrebbe ora affidarsi al regista slovacco per dare equilibrio e ordine in mezzo al campo.

Emergenza infinita per Conte

Il Napoli arriva alla sfida dopo il 6-2 di Eindhoven contro il PSV e con una sola vittoria nelle prime tre giornate del girone. Servirà un successo per continuare a sperare nella qualificazione, ma la lista degli indisponibili resta lunghissima. Dal doppio infortunio di Meret e Contini fino ai problemi muscolari di Hojlund e McTominay, la squadra azzurra affronta un’autentica emergenza.

Domani sera, al Maradona, serviranno intensità, idee e un pizzico di fortuna per tenere vivo il sogno europeo.