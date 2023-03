Napoli-Eintracht Francoforte, vietata la trasferta ai tifosi tedeschi: il comunicato

Il Ministero dell’Interno ha vietato la trasferta ai tifosi dell’Eintracht Francoforte a Napoli per la sfida di Champions League

Il Ministero dell’Interno ha vietato la trasferta ai tifosi dell’Eintracht Francoforte a Napoli per la sfida di Champions League. Ecco il comunicato del club azzurro.

COMUNICATO – L’Eintracht è stato informato ieri sera dalla UEFA che il Ministero dell’Interno italiano emetterà un’ingiunzione questa mattina al Napoli, vietando al club di vendere i biglietti ai tifosi dell’Eintracht per l’evento di mercoledì 15. Il ritorno degli ottavi di finale di Champions dunque è vietato. Ciò dovrebbe includere anche il contingente di ospiti ufficiali per un totale di 2.700 biglietti, di cui 2.400 nel settore ospiti, a cui il club ha diritto ai sensi dei regolamenti UEFA. Non appena sarà disponibile il contenuto concreto dell’ordine, l’Eintracht commenterà in dettaglio questo sviluppo.