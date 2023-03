Napoli-Eintracht, nuovo divieto del prefetto: la situazione

Il prefetto di Napoli blocca nuovamente la trasferta dei tifosi tedeschi per la sfida di Champions League. I dettagli

Arriva un nuovo provvedimento per la sfida tra Napoli ed Eintracht Francoforte valida gli ottavi di finale di Champions League. Il prefetto ha infatti imposto il divieto di vendita ai cittadini residenti a Francoforte.

Tra le motivazioni del provvedimento si mette l’accento sulla necessità di “prevenire rischi per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica connessi alla presenza a Napoli di tifosi dell’Eintracht” in considerazione dei rilevanti e gravi scontri avvenuti in occasione dell’incontro di andata della sfida di Champions Eintracht Francoforte-Napoli del 21 febbraio 2023, non circoscritti allo stadio di Francoforte bensì verificatisi in ambito cittadino. Il provvedimento ha natura cautelare a tutela anche dell’incolumità dei cittadini e dei tifosi stessi”.