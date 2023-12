Napoli, Elmas addio? E’ arrivata un’offerta da 25 milioni, lui dice sì

Napoli, Elmas lascerà il club azzurro? Presentata un’offerta da ben 25 milioni di euro per il giocatore macedone

Come riferisce Fabrizio Romano, il Napoli ha ricevuto un’offerta da ben 25 milioni di euro da parte del Lipsia per Eljif Elmas e le trattative per la cessione del macedone sarebbero ora in corso.

Lo stesso giocatore non avrebbe chiuso le porte ad un suo addio al club azzurro. Si parla di affare a titolo definitivo, che potrebbe concretizzarsi subito dopo Natale.