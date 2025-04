Napoli Empoli: al Maradona è sold out, ma resta un grosso vuoto allo stadio. Ecco perché

Napoli Empoli: al Maradona è sold out, ma resta un grosso vuoto allo stadio

Secondo quanto raccontato da CalcioNapoli24.it la sfida della 32a giornata di campionato di Serie A Napoli Empoli, che si terrà lunedì sera, nonostante il sold out previsto allo stadio Maradona, non vedrà lo stadio completamente esaurito.

L’entusiamo straordinario che tocca Napoli, impegnata nella lotta scudetto, infatti, ha riempito lo stadio Maradona, in cui saranno presenti 50 mila spettatori per il match, ma con appena 100 tifosi ospiti che hanno acquistato il tagliando. Un dato che evidenzia come il settore ospiti resterà vuoto.