Napoli-Empoli 3-1: risultato e partita in diretta live

Napoli-Empoli, 11ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Undicesima giornata di Serie A Tim 2018/2019 che si apre con l’anticipo del venerdì tra Napoli ed Empoli. Tra le mura amiche del San Paolo, i partenopei continuano l’inseguimento alla capolista Juventus, che si è riportata avanti di 6 punti dopo il pari contro la Roma ottenuto nelle fase finali del match di una settimana fa. L’Empoli si è rivelato una squadra ostica da affrontare e non va assolutamente sottovalutata nonostante il notevole gap. Alle 20.30 l’inizio delle ostilità, non sarà facile per la squadra di casa riavvicinarsi alla Juve, soprattutto ora che di mezzo alla corsa Scudetto pare si sia messa anche l’Inter.

Napoli-Empoli 3-1: tabellino

MARCATORI: Insigne (9′ pt), Mertens (38′ pt e 19′ st), Caputo (13′ st)

NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz (18′ st Callejon), Diawara, Rog (18′ st Allan), Zielinski; Mertens, Insigne.

EMPOLI (4-3-2-1): Provedel; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Antonelli, Acquah, Bennacer, Traore; Krunic, Ucan; Caputo.

NOTE: ammonito Bennacer (41′ pt)

ARBITRO: Pairetto

Napoli-Empoli: diretta live e sintesi

19′ Mertens è il terminale di una bellissima combinazione. Riceve un pallone che tira forte in porta di prima intenzione. Il suo missile trova la rete vicino al palo di sinistra, 3-1;

18′ Mister Ancelotti opta per un doppio cambio: fuori Fabian Ruiz e Rog rispettivamente per Callejon ed Allan;

13′ GOL! Caputo accorcia le distanze scattando sul filo del fuorigioco, il suo diagonale fredda l’incolpevole Karnezis con la palla che finisce nell’angolino basso di sinistra, 2-1;

12′ Fabian Ruiz è ripetutamente pericoloso nella metà campo empolese;

9′ Dopo un contropiede, Hysaj, da solo davanti al portiere, scarica il tiro sulla sinistra, Provedel è attento però ed in tuffo riesce a respingere;

6′ Fabian Ruiz sfiora la traversa con un tiro scagliato velocemante;

3′ Caputo prova a deviare di testa un cross ma para Karnezis;

SINTESI PRIMO TEMPO – Il Napoli parte subito forte, Insigne sembra inarrestabile e così sblocca la gara al 9′ capitalizzando l’assist di Koulibaly. Gli azzurri dominano ma l’Empoli cerca di trovare varchi. Mertens trova il raddoppio al 38′ su assist di Insigne, la palla finisce nell’angolino in basso. Sul 2-0 si imbocca il tunnel.

45′ Nessun minuto di recupero, si va negli spogliatoi sul 2-0 casalingo;

41′ Bennacer ammonito per un intervento falloso su Rog;

38′ GOL! Insigne con un assist pesca Mertens, il belga insacca la palla in rete nell’angolino basso di destra calciando dal limite, 2-0;

28′ Insigne dal limite dell’area calcia al volo sopra la traversa;

21′ L’Empoli cerca di tener testa al Napoli, ma la squadra di Ancelotti con fraseggi e sovrapposizioni limita quanto gli ospiti tentano di fare;26′ Ancora Insigne, l’azzurro calcia di prima intenzione ma è pronta e provvidenziale la parata di Provedel;

15′ Gol annullato ad Antonelli per fuorigioco;

12′ Malcuit scatta sul passaggio in area e conclude a rete. Palla fuori di un niente sulla destra;

9′ GOL! Proprio Lorenzo Insigne sblocca il risultato, l’attaccante partenopeo capitalizza al meglio uno splendido assist di Koulibaly spedendo la palla sul secondo palo. 1-0;

2′ Immediatamente pericoloso il Napoli: una cannonata di Insigne si spegne a fil dipalo;

Napoli-Empoli: probabili formazioni e pre-partita

QUI NAPOLI – Mister Ancelotti non dovrebbe rinunciare al collaudatissimo 4-4-2: in porta confermato Ospina, difesa composta da Hysaj e Mario Rui come terzini ed Albiol e Koulibaly come centrali. A centrocampo Callejon agirà a destra, mentre a sinistra tornerà Zielinski, in mezzo la conferma di Fabian Ruiz al posto di Allan al fianco di capitan Hamsik. In attacco Insigne potrebbe rifiatare lasciando il posto a Mertens accanto a Milik.

QUI EMPOLI – Andreazzoli distribuirà in campo i suoi col 4-3-2-1 con Provedel fra i pali, in difesa Di Lorenzo, Maietta, Silvestre e Pasqual. In mediana il trio composto da Acquah, Capezzi e Bennacer, con Zajc e Krunic alle spalle dell’unica punta Caputo.

Probabile formazione Napoli (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Fabian Ruiz/Allan, Hamsik, Zielinski; Mertens, Milik. All.: Ancelotti

Probabile formazione Empoli (4-3-2-1): Provedel; Di Lorenzo, Maietta, Silvestre, Pasqual; Acquah, Capezzi, Bennacer; Zajc, Krunic; Caputo. All.: Andreazzoli

Napoli-Empoli Streaming: dove vederla in tv

Napoli-Empoli sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241) e Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box, anche in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.