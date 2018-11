Napoli-Empoli, top e flop: Mertens e Insigne guidano gli azzurri con prodezze di grande qualità calcistica. L’Empoli ci prova fino alla fine, ma non basta

Napoli-Empoli 2-1: ecco i top e i flop della sfida del San Paolo, anticipo dell’undicesima giornata di Serie A.

Napoli-Empoli: i promossi

INSIGNE – Lorenzo Il Magnifico è in uno stato di forma smagliante. Lo ha dimostrato anche in questa occasione, andando a segno al primo affondo degli azzurri dalle parti di Provedel. Presente a tutto campo, entra anche in occasione del secondo gol invitando Mertens alla conclusione. Sempre più centrale in questo Napoli.

MERTENS – Quando chiamato in causa, risponde presente. I suoi gol sono gioielli a cui ci ha ormai abituati in questi anni. Sia che parta titolare oppure dalla panchina, Dries lascia il segno in ogni partita. Con 75 gol supera Careca come miglior marcatore della storia del Napoli, nessun belga in Serie A ha fatto meglio in passato. Ancelotti farà bene a tenerlo presente.

CAPUTO – Insidioso con i suoi movimenti, ha il merito di riaprire una partita che sembrava in cassaforte, approfittando dell’unico errore di un Koulibaly fino a quel momento impeccabile, decisamente tra i migliori in campo. Lotta su ogni pallone, ma la difesa del Napoli è un muro difficilmente oltrepassabile.

Napoli-Empoli: i bocciati

DI LORENZO – Molto impreciso in fase di impostazione, ha sulle croste il sanguinoso pallone regalato ad Insigne in occasione del 2-0. Contro un Napoli così l’errore è concesso, ma sono troppe le occasioni in cui si fa trovare impreparato.

ACQUAH – Partita incolore per l’ex giocatore del Torino. Impalpabile per tutto il primo tempo, offre poca sostanza in mezzo al campo. Sostituito al 60′, dovrà cercare di rifarsi alla prossima occasione: l’Empoli sembra puntare molto su di lui.