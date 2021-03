Napoli, Fabian non rinnova: tre big europee su di lui

Fabian Ruiz non ha ancora rinnovato con il Napoli e adesso su di lui ci sarebbe i riflettori di tre big del calcio europeo

La stagione di Fabian Ruiz non è cominciata nel migliore dei modi, ma nelle ultime uscite sembra esserci stato un passo in avanti nelle prestazioni. Lo spagnolo resta uno dei gioielli del Napoli che sarebbe intenzionato a rinnovargli il contratto in scadenza nel 2023, anche se ad oggi non ci sono stati ancora accordi tra le parti.

Situazione che tiene in bilico il futuro in azzurro del centrocampista. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, su Fabian ci sarebbero i rlflettori di tre big europee: il Real Madrid, il Barcellona e il Manchester City. Lo spagnolo è, al momento, concentrato solo sul Napoli ma in estate comincerà a pensare al suo futuro.