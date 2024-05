Napoli, Ferlaino: «Il primo Scudetto non è arrivato prima per un furto»

Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, ha parlato del primo Scudetto vinto e di quello che sarebbe dovuto arrivare prima

Lo storico ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino ha parlato a Radio Kiss Kiss nel giorno del 37° anniversario dello Scudetto numero uno della storia partenopea.

PRIMO SCUDETTO NAPOLI – «Fu una grande giornata, sono ancora emozionato come sentite. Ho combattuto moltissimo per vincerlo dopo due anni che ero presidente del Napoli. Giocammo una partita a Milano contro l’Inter, il primo tempo finì 1 a 0, poi i giocatori dell’Inter andarono a reclamare dall’arbitro tra il primo e il secondo tempo. Da lì mettevo un dirigente o mi mettevo io davanti la porta degli arbitri per non farli parlare con nessuno (ride, ndr.). Alla fine quell’arbitro diede un rigore all’Inter e assegnò loro un gol in fuorigioco e perdemmo altrimenti lo scudetto lo avremmo vinto prima del 1987. Il nostro primo scudetto fu meritatissimo, avevamo un grande centravanti come Bruno Giordano oltre a Diego Armando Maradona. Avevo Salvatore Bagni, avevamo una squadra che poteva vincere. Il primo Scudetto arrivò in maniera impreparata, mentre per il secondo scudetto eravamo preparati e facemmo una grande festa. Portai tutta la squadra in barca per festeggiare e ci divertimmo moltissimo»