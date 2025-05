Napoli, pronta la festa: data orario e percorso del pullman scoperto per festeggiare lo Scudetto

Napoli, la data, l’orario e il percorso del pulmann scoperto per le via della città per festeggiare il quarto Scudetto

Napoli è pronta a festeggiare ufficialmente il suo quarto Scudetto con una grande parata cittadina. Dopo la vittoria per 2-0 contro il Cagliari che ha certificato il trionfo in campionato, Comune e SSC Napoli hanno confermato l’organizzazione di una sfilata celebrativa con due bus scoperti. L’evento si svolgerà lunedì 26 maggio a partire dalle ore 15:00, e vedrà squadra, staff tecnico e dirigenza attraversare il lungomare di Napoli tra l’entusiasmo dei tifosi. Il percorso scelto sarà quello di via Caracciolo, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Sannazzaro e piazza Vittoria, per un totale di circa 2,5 km interamente transennati per garantire la sicurezza.

L’iniziativa, co-organizzata dal Comune e dalla società partenopea, prevede un imponente dispiegamento di steward e misure di sicurezza per permettere un’ampia partecipazione popolare in condizioni di massima tutela. Oltre al circuito delimitato per il passaggio dei pullman, saranno predisposte aree di accoglienza per il pubblico e quattro maxi-schermi dislocati nei pressi del lungomare – in Piazza Sannazzaro, Via Partenope, Via San Pasquale e Largo Sermoneta – così da consentire anche a chi non riuscirà ad accedere all’area principale di seguire la festa. L’obiettivo è trasformare il cuore della città in un grande abbraccio azzurro, celebrando un traguardo storico che il Napoli attendeva da tempo e che corona una stagione trionfale, suggellata da una lunga rincorsa e da un finale emozionante.