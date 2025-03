Napoli, Floro Flores sul big match contro l'Inter: «Il Napoli può vincere, anche l’Inter ha le sue difficoltà. Ma occhi all'Atalanta...»

L’ex giocatore azzurro ha parlato del big match di domani contro l’Inter di Inzaghi. Le parole

L‘ex attaccante del Napoli, Antonio Floro Flores, ha parlato ai microfoni di Radio Marte ed ha parlato del big match di domani in programma alle 18 allo stadio Maradona contro l’Inter. A seguire le sue parole.

NAPOLI-INTER – «Il Napoli può vincere, domani perché anche l’Inter ha le sue difficoltà, lo hanno dimostrato le gare con Genoa e Fiorentina, ha perso un po’ di lucidità. In questo momento però mi preoccupa molto l’Atalanta: le squadre di Gasperini da marzo in poi in genere volano».

NAPOLI – «Non so come faccia ad essere in affanno, il Napoli, con il solo campionato da giocare… Non c’è nemmeno la Coppa Italia. Non penso sia una questione atletica, ha ragione Conte: è un fatto mentale. Mancano elementi importanti come Neres, perché uno che salta sempre l’uomo non lo trovi ogni giorno, ma se prima il Napoli è riuscito a sopperire con la fame e con la voglia, ora sembra in pausa di riflessione: è in standby, come due fidanzati che dopo un litigio si prendono un periodo di pausa».

STAGIONE – «Per carità è una cosa fisiologica nell’arco di una stagione, non puoi pensare di andare sempre a cento all’ora. Bisogna portare a casa il risultato: darebbe una notevole spinta morale, perché hai già vinto con Juve e Atalanta. Puoi dare un’accelerata alla stagione, ma la partita è aperta ad ogni risultato. E’ la partita perfetta, quella che tutti vorrebbero giocare: mentalmente non devi preparare nulla, è impossibile arrivare scarichi ad una sfida del genere. Poi c’è un grande allenatore che sa come dare i giusti imput, chi più di Conte, che è un vincente, sa come affrontarla».