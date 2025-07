Napoli e Garnacho, un matrimonio che non s'ha da fare? C'è un retroscena che spiega tutto… Ecco cosa è successo a gennaio e perché la trattativa non è mai più ripartita - Calcio News 24

Garnacho e il Napoli: cosa è successo in quel di gennaio? La situazione dei partenopei in quel di gennaio

Un amore mai sbocciato, un corteggiamento lungo e carsico che torna a galla a ogni sessione di mercato. Il nome di Alejandro Garnacho viene di nuovo accostato al Napoli, un’ipotesi alimentata dai rapporti sempre più complicati tra il giovane talento argentino e il Manchester United. Eppure, nonostante le voci si rincorrano, la realtà, come riportato da diverse fonti, parla di una trattativa in una fase di «totale stand-by», un silenzio assordante tra i club e gli intermediari che dura ormai da mesi.

Secondo Alfredo Pedullà il retroscena di questo interesse affonda le sue radici nello scorso mercato invernale. A gennaio 2025, infatti, il Napoli fu vicinissimo a chiudere l’operazione. Gli intermediari che avevano proposto l’affare erano convinti di poter finalizzare il trasferimento, ma la trattativa si arenò bruscamente, facendo calare un silenzio che non è stato più interrotto fino a oggi. L’interesse del Napoli, però, non si è mai spento del tutto. Appena una decina di giorni fa il nome di Garnacho era tornato in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte, sebbene la pista fosse definita «congelata» e complessa.

Oggi la situazione non è cambiata, nonostante il Napoli abbia ormai la certezza di avere perso la corsa per Ndoye, passato al Nottingham . Il 21enne argentino, con il suo talento puro e la sua capacità di spaccare le partite, resta un profilo che affascina la dirigenza azzurra. La sua difficile convivenza a Manchester, dove il suo carattere esuberante si è scontrato più volte con l’ambiente, tiene aperta la porta a un possibile addio.

Tuttavia, per trasformare questa suggestione in una vera e propria trattativa, servirebbe un nuovo, deciso passo da parte del Napoli. Un passo che, al momento, non sembra imminente. Sul mercato può succedere di tutto, ma la sensazione è che, per vedere Garnacho in maglia azzurra, si dovrà attendere un nuovo colpo di scena e non è francamente molto facile che accada.