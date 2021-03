Napoli, Gattuso aspetta Manolas e Lozano: la situazione verso la Roma

Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso potrebbe fare affidamento su Kostas Manolas e Hirving Lozano contro la Roma. la situazione

Nonostante i due giorni di riposo concessi dal tecnico del Napoli Gennaro Gattuso alla sua squadra dopo la vittoria sul Milan, nella giornata di ieri due giocatori si sono presentati comunque a Castel Volturno.

Si tratta di Kostas Manolas e Hirving Lozano i quali, come riferito da Corriere dello Sport, stanno lavorando per ritrovare la forma in vista della gara di domenica contro la Roma.