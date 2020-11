Napoli, Gattuso: «Juve, abbiamo 18 punti sul campo. Ma l’Inter è favorita»

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro la Roma

SVOLTA – «Il punto di partenza è stata la prima di campionato. Dobbiamo giocare con aggressività e intensità, senza sottovalutare nulla. Se pensiamo di giocare sempre bene… Questa squadra deve migliorare sotto questo aspetto perché la qualità c’è. Mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra, che si è sempre sostenuta nell’arco dei novanta minuti».

MARADONA – «Si respira un’aria triste, ma in questo momento la città deve avere buonsenso. Troppa gente senza mascherina. Maradona è una leggenda, lo sanno tutti, però bisogna fare i bravi altrimenti ne pagheremo le conseguenze. Capisco l’affetto, ma da domani comportiamoci bene».

ATTEGGIAMENTO – «A volte lascio passare qualcosa per non rompere troppo le scatole ai calciatori, ma devo comportarmi diversamente. Bisogna far venire la nausea ai ragazzi per quanto parlo, sono cambiati i tempi».

ZIELINSKI – «È uno dei più forti che abbiamo, ma non si reggeva in piedi. Sta faticando a riprendere la condizione e non ha i novanta minuti nelle gambe. Abbina tecnica e balistica, ha tutto per diventare un giocatore molto importante».

CALENDARIO FITTO – «Non possiamo avere sempre una squadra al 100%, però bisogna annusare il pericolo con l’umiltà e il rispetto per l’avversario. Anche se stai male, puoi giocare se hai una mentalità forte. Non so cosa si aspetti la gente da noi: su nove partite ne abbiamo perse tre. Voglio alzare l’asticella, pur trovando equilibrio».

JUVENTUS NAPOLI – «Il Napoli ha 18 punti sul campo. Non è un problema nostro. Noi eravamo in pullman per partire e la mia squadra aveva molte chance di fare risultato a Torino. La Juventus ha cambiato allenatore ed era in difficoltà, mentre ora è molto più forte. A noi è andata male perché abbiamo una partita e un punto in meno. Mi auguro che la giustizia faccia il suo corso».

SCUDETTO – «La squadra da battere è l’Inter. Abbina qualità e forza fisica. La Juventus invece è abituata perché vince da una vita».