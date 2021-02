Napoli, Gattuso: «Juventus ultima spiaggia? Chiedete a De Laurentiis»

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa del suo futuro sulla panchina azzurra: le dichiarazioni

JUVENTUS ULTIMA SPIAGGIA – «Non lo so, dovete chiederlo alla società. Il capitano della barca sono io, quando le cose vanno male vanno a discapito del capitano. Io non posso pensare a questo a penultima o ultima spiaggia, devo lavorare e devo riuscire a dare fiducia. Io faccio l’allenatore, ci può stare. Non sarò né il primo né l’ultimo, ma ho il dovere di provarci fino alla fine».