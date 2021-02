Napoli, Gattuso: «La Juve meritava il pari. Esonero? Stic***i»

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Juventus: le sue dichiarazioni

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Juventus.

LA GARA – «Un Napoli in grandissima difficoltà, ci mancano tanti giocatori. Abbiamo fatto la gara che dovevamo fare, abbiamo sofferto tanto. La Juve meritava qualcosa in più, grande spirito dei miei ragazzi e voglia di non prendere gol. Abbiamo saputo soffrire e abbiamo sofferto abbastanza. Grande vittoria, ci voleva per il morale. Speriamo di recuperare i giocatori che ci mancano».

VITTORIA – «Quest’anno non ho mai avuto gli attaccanti a disposizione e se siamo ancora là attaccati è merito dei ragazzi. Se analizziamo tante gare, potevamo portare a casa dei punti e non lo abbiamo fatto. Bisogna però analizzare anche i giocatori che ci sono mancati».

ESONERO – «Io vengo giudicato per i risultati. Se poi qualcuno ritiene che io non sia adeguato ad allenare il Napoli, stic***i».