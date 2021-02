Napoli, Gattuso può sorridere: Mertens vicino al rientro in Italia

Dries Mertens si sta curando ad Anversa, ma il suo rientro in Italia è previsto a breve

Tra le tante sfortune di Gennaro Gattuso in questa stagione, ci sono i tanti infortuni capitati agli attaccanti. Dries Mertens è ancora ai box, dopo la ricaduta dell’infortunio alla caviglia, ed è volato ad Anversa per curarsi.

Il suo rientro però, come riportato il Corriere dello Sport, sarebbe vicino. Il belga dovrebbe infatti rientrare in Italia questo fine settimana ed è pronto ad aiutare gli azzurri in questo momento difficile.