Napoli, Gattuso ricompatta il gruppo: cosa ha fatto il tecnico

Gennaro Gattuso vuole compattare ancora di più il suo Napoli: ecco la mossa del tecnico azzurro dopo la gara contro l’Empoli

Arrivano i momenti cruciali della stagione e Rino Gattuso prova a compattare i suoi. Secondo il Corriere dello Sport, niente allenamento oggi per gli azzurri: Gattuso ha portato tutto il gruppo a pranzo ad Ercolano, alle pendici del Vesuvio.

Obiettivo dunque compattare ancora di più il gruppo in vista del giro di boa in campionato e del primo trofeo stagionale in palio, la Supercoppa contro la Juventus.

