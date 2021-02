Napoli, Gattuso si gioca tutto con Atalanta e Juventus: lo scenario

Gennaro Gattuso si gioca il proprio posto sulla panchina del Napoli nelle prossime due sfide contro l’Atalanta in Coppa Italia e la Juventus in campionato

Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis aspetterà l’esito delle sfide con Atalanta e Juventus prima di prendere una decisione in merito al futuro del tecnico Gennaro Gattuso. Il divorzio a fine stagione sembra inevitabile ma non è da escludere un addio anticipato con un esonero nelle prossime settimane in caso di pessime prestazioni.

De Laurentiis è rimasto deluso dalla prestazione della squadra contro il Genoa. Si aspettava una reazione e invece a Marassi, per una serie di errori difensivi, si è concretizzata la settima sconfitta stagionale. Per il futuro vengono valutate diverse ipotesi, fra cui tre allenatori attualmente in Serie A: Roberto De Zerbi, Ivan Juric e Vincenzo Italiano.