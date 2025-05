Napoli Genoa: le tre cose che non hai notato del match di Serie A

Ecco le tre curiosità sulla sfida delle ore 20.45, Napoli Genoa: partita valida per la 36ª giornata di Serie A 2024-2025

Scopriremo col tempo l’esatta portata sui destini del campionato di Napoli-Genoa, terminata non senza sorprese 2-2, nonostante gli azzurri si siano portati in vantaggio per due volte. Il pari premia l’impegno dei liguri, apparsi motivati come non succede ad altre formazioni tranquille come loro. E, contemporaneamente, deve alzare la soglia d’allarme dell’ambiente partenopeo, senza però trascurare la non banale quantità di occasioni prodotte dalla squadra. Ecco 3 cose da ricordare della serata.