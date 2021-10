Napoli, Giuntoli: «Sensazioni positive. Contenti dell’impatto di Osimhen»

Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, ha parlato nel pre partita della sfida tra gli azzurri e la Roma: ecco le sue dichiarazioni

Ai microfoni di DAZN, Cristiano Giuntoli ha parlato nel pre partita di Roma-Napoli.

SENSAZIONI- «Sempre positive, c’è la consapevolezza di dare tutto. Veniamo convinti delle nostre forze con l’umiltà necessaria per affrontare una grande Roma».

CESSIONI – «In questo momento non ci pensiamo. Ora pensiamo a riportare a livello Mertens e Demme dopo gli infortuni. Contiamo di avere una rosa all’altezza per quelle gare in cui ci saranno altre assenze».

OSIMHEN – «Ci abbiamo puntato molto. Ha un grande impatto sulle gare, siamo contenti di lui come degli altri».