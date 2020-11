Giuntoli si è concesso ai microfoni di Sky nel pre partita di Napoli Milan. Ecco cosa ha dichiarato il diretto sportivo partenopeo

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto nel pre partita del match contro il Milan, rispondendo alle domande dei colleghi di Sky Sport.

«Dopo otto partite non si può parlare di sfida Scudetto. Ovviamente sarà un esame per capire anche noi come siamo fatti. Rino quando parlammo di Bakayoko è stato il primo sponsor. Noi volevamo prendere qualcuno ma aspettavamo un’occasione, lo seguiva una squadra tedesca ma siamo stati bravi a chiudere. Non credo che a gennaio ci saranno tante operazione ma se si dovesse presentare l’occasione saremo bravi a sfruttarla».