Napoli, Giuntoli: «Polemiche su Ibrahimovic? Non vogliamo dare alibi»

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Roma.

MILAN – «Gattuso ha visto la sua partita, è andata così. Non andiamo a giudicare gli episodi ci hanno condannato più del dovuto, la prestazione è stata fatta anche domenica. Non vogliamo dare alibi sul rigore di Koulibaly, sull’espulsione di Ibrahimovic. Dobbiamo crescere, non siamo andati in Champions ma vinto una Coppa Italia».

MARADONA – «In quel periodo già cominciavo a giocare e ricordo i palloni pesanti con l’acqua. Ricordo il gol che fece a Tacconi qui al San Paolo, quando sfidò la fisica. Riuscì a fare questa parabola incredibile. Tommaso Starace c’è molto legato, Diego se lo portò dietro ai Mondiali con l’Argentina e mi ha detto cose umanamente straordinarie. E’ sempre stato altruista, ha sempre dato l’esempio e trasmetteva voglia di vincere, entusiasmo, felicità».