Napoli, Giuntoli: «Ritiro dopo Roma? In Italia si fa polemica su tutto»

Il direttore sportivo del Napoli, Giuntoli, ha analizzato la questione del ritiro che non ha trovato d’accordo Ancelotti

Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la decisione di mandare la squadra in ritiro del presidente Ancelotti. Ecco le parole prima della sfida con il Salisburgo.

«Ritiro del Napoli? In questo momento non abbiamo continuità, il presidente ha pensato di far stare tutti insieme. Carlo ha espresso il suo parere e lo accogliamo serenamente. Nessun problema. Posizione dell’allenatore? Sarà stato anche un modo per stare vicino ai calciatori. In Italia facciamo polemiche su tutto, Ancelotti si è schierato dalla parte della squadra».