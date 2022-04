Napoli, Giuntoli: «Vogliamo lo scudetto. Mercato? Forti anche in futuro»

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha fatto il punto sulla situazione attuale del club azzurro. Ecco le sue parole

Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

SCUDETTO – «Abbiamo valori importanti, un allenatore e una rosa di grande livello. Siamo ancora in corsa e quindi perchè non crederci? Vogliamo vincerle tutte, a partire da quella con la Roma di lunedì».

UMORE – «Siamo un animale ferito ma non morto e puntiamo a ripartire. Chi vince ha credito di leggerezza, noi dobbiamo sopportare lo stress e avere la forza di pensare solamente al campo. Quando lo abbiamo fatto abbiamo battuto quasi tutti».

RINNOVI – «In questo momento stiamo pensando molto al campo perchè c’è tanto ancora da giocare. Alla fine parleremo con i ragazzi e sceglieremo la strada da prendere senza dimenticare i bilanci. Il Napoli sarà una grande squadra anche in futuro».

KVARATSKHEILA – «È un ragazzo che seguiamo da tempo e faremo di tutto per prenderlo. C’è ancora tempo, aspettiamo. È uno dei primi della nostra lista, ha i parametri giusti per giocare nel Napoli».

ANGUISSA – «La nostra volontà è di riscattarlo, abbiamo certe idee e le stiamo valutando in questo momento, pensando però al collettivo».

MATHIAS OLIVEIRA – «È un bravo calciatore, diverso da Mario Rui. Mancino e con tanta grinta, può interessarci».

BELOTTI – «Ora non ci pensiamo a rinnovare l’attacco, Belotti non è nelle nostre idee. E poi non necessariamente un giocatore pagato qualcosina alla fine costerà meno di un parametro zero con tutte le commissioni che ci sono».

TRAORE – «Piace a tutte le squadre di grande livello. Noi pensiamo a giocare, poi guarderemo a fine stagione anche al resto. Dobbiamo stare attenti al bilancio, che ti dà serenità per il futuro e posso dire che anche nei prossimi anni saremo forti».