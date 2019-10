Napoli, gol numero 116 di Mertens: superato Maradona

Mertens entra nella leggenda: gol numero 116 siglato con la maglia del Napoli contro il Salisburgo, superato Diego Armando Maradona

Dries Mertens segna una doppietta che lo consegna definitivamente alla Hall of Fame del Napoli. Il belga ha trovato la rete numero 116 in azzurro contro il Salisburgo, in Champions League.

Il folletto supera dunque Diego Armando Maradona. Non è difficile prevedere che il fantasista farà di tutto per raggiungere quanto prima anche l’ex compagno Hamsik, diventando il miglior marcatore della storia del club.