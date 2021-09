Napoli, guaio Coppa d’Africa: tre titolari indisponibili per almeno tre gare

Il Napoli inizia già a fare i conti con la Coppa d’Africa, che partità a gennaio. Gli azzurri perderanno ben tre titolari

Il Corriere dello Sport parla del Napoli in ottica Coppa d’Africa. Gli azzurri, già lanciatissimi in ottica scudetto dopo 5 giornate, dal 9 gennaio faranno a meno di ben tre titolari per almeno tre gare, fino ad un massimo di cinque.

Si tratta di Koulibaly, Anguissa e Osimhen, oltre ad Ounas, considerato un’alternativa in attacco. Senegal, Camerun, Nigeria e Algeria sono pronte a fare razzia in casa partenopea. E il 6 gennaio, a Torino, c’è lo scontro con la Juve…