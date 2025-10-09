Napoli, Hojlund non si ferma più: doppietta contro la Bielorussia da parte del centravanti del Napoli nello 0-6 della Danimarca

Un momento d’oro che non conosce confini. Rasmus Højlund trasferisce la sua forma smagliante dal Napoli alla Nazionale e, con una prestazione da urlo, trascina la sua Danimarca. L’attaccante azzurro è stato il protagonista assoluto nella partita di qualificazione mondiale contro la Bielorussia, mettendo a referto una doppietta e un assist in un primo tempo semplicemente dominante.

La serata magica del centravanti danese è iniziata al 20′, quando ha siglato il momentaneo 0-2 con un tap-in da vero rapace d’area, un gol convalidato dopo un lungo check del VAR durato quasi tre minuti. Poco prima dell’intervallo, al 45′, ha concesso il bis con la rete del raddoppio personale. A coronare una prima frazione da incorniciare, ha anche servito a Dorgu l’assist per il poker che ha chiuso definitivamente la partita.

Questi gol non sono un episodio isolato, ma la conferma di uno stato di grazia psicofisico eccezionale. Con la doppietta di ieri, Højlund ha raggiunto l’incredibile cifra di cinque gol nelle sue ultime tre partite disputate tra club e Nazionale. Ancor più impressionante il dato temporale: cinque reti in appena nove giorni, segnando a raffica contro Sporting, Genoa e Bielorussia.

A risultato ampiamente acquisito, sul punteggio di 0-6, il CT danese gli ha concesso una meritata standing ovation, sostituendolo al 77′. Antonio Conte e i tifosi del Napoli osservano e si godono il loro bomber: la sosta per le nazionali restituirà a Castel Volturno un attaccante nel momento migliore della sua carriera, un’arma letale carica di entusiasmo e fiducia, pronta a continuare a trascinare gli azzurri.