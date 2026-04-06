Napoli, Hojlund alza bandiera bianca: non ci sarà contro il Milan! Il motivo dell’assenza

Napoli, Hojlund alza bandiera bianca: non ci sarà nella sfida del Maradona contro il Milan! Il motivo dell’assenza dell’attaccante danese

Brutta notizia in casa Napoli a poche ore dalla sfida contro il Milan. Rasmus Højlund non sarà infatti a disposizione per il big match del Maradona a causa di un virus intestinale, come riportato nelle ultime ore da più fonti. Un’assenza pesante per Antonio Conte, che perde improvvisamente il suo punto di riferimento offensivo nel momento più delicato della stagione.

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Il forfait del centravanti danese complica ulteriormente il quadro offensivo azzurro, già reso fragile dall’assenza di Romelu Lukaku, ancora fuori dai giochi. Conte si ritrova così senza i due attaccanti principali proprio nella serata dello scontro diretto contro i rossoneri, una partita che pesa molto nella corsa al vertice e nella rincorsa all’Inter capolista. Il principale candidato a prendere il posto di Højlund è Giovane, che si avvicina così alla sua possibile prima maglia da titolare in azzurro.

Per il Napoli si tratta di una tegola importante anche sul piano tattico. Senza Højlund e con Lukaku indisponibile, Conte dovrà ridisegnare il reparto avanzato e trovare una soluzione alternativa per non perdere peso offensivo, profondità e riferimenti centrali. In un momento in cui ogni dettaglio può fare la differenza, l’assenza del danese rischia di spostare gli equilibri di una gara fondamentale. Il Napoli, ora, è chiamato a reagire anche a questa emergenza, provando a restare competitivo nonostante una situazione offensiva improvvisamente diventata molto più complicata