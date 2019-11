Napoli, i tre obiettivi stagionali dopo il confronto a Castel Volturno

Napoli, i tre obiettivi stagionali dopo il confronto di ieri a Castel Volturno tra il presidente De Laurentiis e lo spogliatoio

Napoli, è il momento della tregua. Dopo gli attriti, ma anche dopo la convincente prestazione di Liverpool in Champions League. L’incontro andato in scena ieri a Castel Volturno tra De Laurentiis e la squadra, alla presenza di tutta la dirigenza e di Ancelotti, ha dato i primi risultati.

L’occasione, infatti, è servita innanzitutto per ridefinire gli obiettivi stagionali. Ora molto chiari, secondo La Gazzetta dello Sport: quarto posto in campionato, andando al contempo più lontano possibile in Champions League e magari cercando di vincere la Coppa Italia.