Napoli, il colpo è bianconero: altri 40 milioni per far felice Conte - Calcio News 24

Un nuovo innesto è stato individuato dalla dirigenza partenopea: un giocatore che veste il bianconero potrebbe presto approdare al Napoli

Archiviato anche l’impegno contro l’Atalanta, il Napoli torna a concentrarsi sulla Champions League: il prossimo appuntamento è fissato per il 25 novembre, quando i partenopei affronteranno il Qarabag nella quarta giornata della competizione. Una sfida cruciale, che precede il big match di campionato contro la Roma di Gasperini in programma domenica 30 novembre.

Il Napoli dovrà valutare con grande attenzione questa gara europea: il Qarabag è infatti a più 3 nella classifica generale rispetto alla squadra partenopea, e gli ultimi risultati negativi hanno complicato notevolmente il percorso della squadra di Antonio Conte. In Champions League, i partenopei sono reduci dal pesantissimo 6-2 incassato nella penultima giornata contro il PSV e dal successivo pareggio contro l’Eintracht Francoforte. Risultati che hanno fatto scivolare il Napoli al 24º posto, l’ultima posizione utile per restare in zona play-off. Un eventuale nuovo passo falso contro il Qarabag rischierebbe di allontanare ulteriormente il sogno di proseguire il cammino europeo, rendendo la rincorsa sempre più complessa.

Nel frattempo resta caldo anche il tema mercato: secondo le ultime indiscrezioni, un innesto proveniente da un club bianconero potrebbe presto approdare all’ombra del Vesuvio come nuovo rinforzo per Antonio Conte.

Napoli, un bianconero arriva all’ombra del Vesuvio

La sessione invernale si avvicina e il Napoli non intende rimanere fermo: la società sta già valutando diversi profili per rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione. Tra i nomi monitorati c’è quello di Arthur Atta, centrocampista dell’Udinese, considerato uno dei talenti più interessanti della Serie A.

Napoli, un bianconero arriva all’ombra del Vesuvio (Foto Instagram) – Calcionews24.com

Il club friulano, però, non ha alcuna intenzione di privarsi facilmente del classe 2003 e lo avrebbe valutato a una cifra molto alta. A rivelarlo è stato Ciro Troise nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, in onda su Televomero: “Sul mercato non mi aspetto un colpo stratosferico. Il Rennes chiede 35 milioni per Cissè, mentre l’Udinese chiede 40 milioni per Atta. Mainoo potrebbe arrivare anche in prestito e Frendrup ha costi minori rispetto agli altri due”.

Una valutazione decisamente impegnativa per il Napoli, soprattutto considerando che l’Udinese punta a trattenere il suo talento, protagonista di un inizio di stagione brillante che ha attirato l’attenzione non solo dei club di Serie A ma anche di diverse società europee.

Le qualità fisiche e tecniche di Atta non sono passate inosservate nemmeno al Milan, intenzionato a inserirsi nella corsa per il centrocampista. Tuttavia, il Napoli, se vorrà assicurarselo, dovrà fare i conti con la richiesta elevata del club friulano.