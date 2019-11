Napoli, il d.s. Giuntoli: «Con l’Atalanta subita una grande ingiustizia»

Napoli, il direttore sportivo Giuntoli parla del momento degli azzurri: «Mercoledì con l’Atalanta subita una grande ingiustizia»

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole del dirigente partenopeo:

«Mercoledì è stata una grande delusione, abbiamo provato a non far sentire alla squadra questa cosa. L’ingiustizia che abbiamo subito è grave, il rigore era netto e non è stato assegnato. Doveva essere fischiato. Ancelotti è stato splendido, si è solo lamentato con il direttore di gara e reputiamo ingiusta la sua espulsione e la squalifica. Roma? non mi sorprende vederla al quarto posto, ha investito tanto e sta facendo molto bene in campionato».