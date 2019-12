Napoli, il punto sugli infortunati. Mertens in dubbio per il Sassuolo

Napoli, il punto sugli infortunati dopo l’allenamento odierno. Mertens lavora soltanto in palestra ed è in dubbio per il Sassuolo

È un Napoli chiamato a reagire e dare uno scossone alla propria stagione dopo le difficoltà iniziali, quello che giocherà la prossima giornata contro il Sassuolo. Il neo tecnico Gattuso deve tuttavia far fronte ad alcuni problemi individuali.

Come si apprende dal report dell’allenamento odierno, Mertens ha lavorato solamente in palestra. Lecito quindi definirlo in dubbio per l’imminente sfida. I due centrali, Maksimovic e Koulibaly hanno svolto terapie.