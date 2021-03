Il Napoli ha lavorato questo pomeriggio a Castel Volturno. Gennaro Gattuso ha avuto in gruppo Kostas Manolas ma non Victor Osimhen

Il Napoli ha lavorato questo pomeriggio a Castel Volturno in vista dell’impegno di domani pomeriggio contro il Sassuolo.

Andrea Petagna ha svolto terapie e tabella personalizzata in palestra. Per Victor Osimhen lavoro individuale in campo. Lozano ha fatto terapie e lavoro personalizzato in campo mentre Kostas Manolas ha svolto quasi tutto il lavoro in gruppo.