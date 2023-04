Napoli, il report dell’allenamento: individuale per Osimhen, terapie per Simeone

Il Napoli è tornato questa mattina ad allenarsi al centro sportivo di Castel Volturno in vista della sfida di Champions contro il Milan

REPORT – Dopo il successo a Lecce, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti in vista della gara di Champions contro il Milan in programma per mercoledì a San Siro. Coloro che sono scesi in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico in palestra, gli altri uomini della rosa, dopo una prima fase di attivazione e potenza aerobica, hanno svolto partita a campo ridotto. Victor Osimhen ha svolto lavoro individuale in palestra, mentre Giovanni Simeone ha svolto terapie e nei prossimi giorni si sottoporrà ad esami strumentali.