Infortunio Koulibaly: ieri il senegalese non si è allenato con il resto dei compagni e potrebbe impiegarci più di un mese a tornare

Gennaro Gattuso potrebbe perdere Kalidou Koulibaly per un lungo periodo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il difensore senegalese salterà sicuramente il match dell’Epifania contro l’Inter.

L’infortunio muscolare patito nei minuti iniziali della gara col Parma, è serio e, secondo La Gazzetta dello Sport, non basterà un mese per rimetterlo in sesto. Una tegola grave per gli azzurri.