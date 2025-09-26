Napoli, in arrivo il film sul 4° Scudetto. Ecco l'annuncio di De Laurentiis - Calcio News 24

De Laurentiis presenta il film sul 4° Scudetto del Napoli: «Già in lavorazione il seguito con De Bruyne»

Durante la prima proiezione del film «AG4IN», dedicato al quarto scudetto del Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis ha svelato nuovi dettagli sulla produzione e sul futuro del progetto cinematografico, annunciando già l’inizio delle riprese per un nuovo capitolo. L’evento si è tenuto al Cinema Metropolitan e ha attirato grande attenzione, non solo per il tema sportivo, ma anche per l’approccio innovativo al racconto calcistico.

«Abbiamo iniziato a girare le scene della stagione in corso — ha dichiarato De Laurentiis —. Il seguito nasce dall’arrivo di De Bruyne e dai nuovi acquisti. Con la Champions League il progetto sarà più complesso. Vogliamo offrire qualcosa di diverso, magari entrando negli spogliatoi degli avversari, anche se dovremo inventare alcune scene visto che spesso non ci è concesso filmare lì. Immaginate se andassimo a provocare gli altri: “vi state cagando sotto?”» ha aggiunto scherzando.

Il presidente ha spiegato anche l’intenzione di rendere il film disponibile in tempi brevi, a differenza di quanto avviene abitualmente: «Dobbiamo essere più veloci, consegnare il film entro una settimana dalla fine del campionato. Abbiamo scelto di non usare le classiche canzoni napoletane, pur avendo artisti partenopei coinvolti, per dare un respiro internazionale all’opera».

Parlando di musica e cultura, De Laurentiis ha ricordato Pino Daniele, sottolineando il suo valore e la sua capacità di portare Napoli nel mondo. Non ha mancato di esprimere rammarico per il fatto che artisti come Daniele e Troisi abbiano vissuto a Roma: «Io prenderei casa a Napoli al posto di quella che ho a Roma, ma oggi non è possibile».

Infine, ha raccontato alcuni retroscena sul film dello scudetto: «Abbiamo cominciato solo a marzo, eravamo in ritardo. L’idea iniziale era fare quattro puntate, ma abbiamo capito che era meglio un film unico. Speriamo che questa volta lo vedano ancora più persone e che si possa distribuire in tutto il mondo».

De Laurentiis ha poi lanciato una riflessione sul futuro del calcio: «I costi sono diventati insostenibili, bisogna riorganizzare i campionati. È positivo vedere squadre del Sud come Palermo e Catania tornare competitive. Vediamo se i 9 milioni di tifosi del Napoli troveranno il tempo per vedere il film».