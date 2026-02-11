Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Napoli News

Napoli, la sfuriata contro Manganiello costa cara a Conte? La Procura apre un fascicolo! Cosa rischia

Published

2 ore ago

on

By

Conte

Napoli, la sfuriata contro Manganiello costa cara a Conte? La Procura Federale apre un fascicolo sull’episodio! Cosa rischia il tecnico azzurro

La tensione della Coppa Italia potrebbe presentare un conto salato alla panchina del Napoli. Antonio Conte, tecnico salentino noto per il suo temperamento focoso, è finito nel mirino della Procura Federale dopo la sfida disputata ieri contro il Como. Al centro della bufera ci sono le espressioni ingiuriose rivolte all’arbitro Gianluca Manganiello durante una fase concitata del match. Le telecamere a bordo campo hanno infatti catturato un labiale inequivocabile – “almeno vallo a vedere, testa di c***o” – urlato dall’allenatore verso il direttore di gara, colpevole di non aver rivisto un episodio dubbio al VAR.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Procuratore Federale Giuseppe Chinè si è attivato immediatamente per acquisire tutte le immagini e le tracce audio dell’accaduto. L’indagine supplementare si è resa necessaria poiché l’insulto non è stato riportato nel referto ufficiale compilato dall’arbitro a fine gara. L’apertura di un procedimento disciplinare appare ormai una formalità. Ma cosa rischia concretamente la guida degli Azzurri? La sanzione prevista per tale condotta è la squalifica di una giornata. Tuttavia, per evitare di perdere il proprio condottiero nel prossimo turno, il club partenopeo potrebbe percorrere la via del patteggiamento, trasformando lo stop in una pesante ammenda pecuniaria.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato6 ore ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

bargione kalulu vlahovic bargione kalulu vlahovic
Hanno Detto2 giorni ago

Juve Lazio, Bargione è sicuro: «L’esultanza di Vlahovic al gol di Kalulu è l’immagine della serata!» – VIDEO

Juve Lazio, Bargione non ha dubbi: «L’esultanza di Vlahovic al gol di Kalulu…». Il commento nel post gara del giornalista...
Change privacy settings
×