Napoli, la sfuriata contro Manganiello costa cara a Conte? La Procura apre un fascicolo! Cosa rischia

Napoli, la sfuriata contro Manganiello costa cara a Conte? La Procura Federale apre un fascicolo sull’episodio! Cosa rischia il tecnico azzurro

La tensione della Coppa Italia potrebbe presentare un conto salato alla panchina del Napoli. Antonio Conte, tecnico salentino noto per il suo temperamento focoso, è finito nel mirino della Procura Federale dopo la sfida disputata ieri contro il Como. Al centro della bufera ci sono le espressioni ingiuriose rivolte all’arbitro Gianluca Manganiello durante una fase concitata del match. Le telecamere a bordo campo hanno infatti catturato un labiale inequivocabile – “almeno vallo a vedere, testa di c***o” – urlato dall’allenatore verso il direttore di gara, colpevole di non aver rivisto un episodio dubbio al VAR.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Procuratore Federale Giuseppe Chinè si è attivato immediatamente per acquisire tutte le immagini e le tracce audio dell’accaduto. L’indagine supplementare si è resa necessaria poiché l’insulto non è stato riportato nel referto ufficiale compilato dall’arbitro a fine gara. L’apertura di un procedimento disciplinare appare ormai una formalità. Ma cosa rischia concretamente la guida degli Azzurri? La sanzione prevista per tale condotta è la squalifica di una giornata. Tuttavia, per evitare di perdere il proprio condottiero nel prossimo turno, il club partenopeo potrebbe percorrere la via del patteggiamento, trasformando lo stop in una pesante ammenda pecuniaria.