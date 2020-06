Infortunio Allan, con molta probabilità mister Gattuso dovrà fare a meno del brasiliano nella gara di domani contro la Spal

Problemi per Rino Gattuso in vista del match di domani tra il Napoli e la Spal. Durante la sessione di allenamento odierna Allan si è fermato. Per il brasiliano affaticamento muscolare, è quindi in forte dubbio per la gara.