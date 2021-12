Napoli, infortunio Osimhen: maschera in 48 ore, ma solo in un caso

Il Napoli monitora la situazione di Osimhen. Ecco le tempistiche per la realizzazione della mascherina protettiva

Victor Osimhen è tornato in settimana a correre in campo e adesso ci si interroga su quando potrà tornare a giocare dopo l’operazione al volto. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli ha contatto lo specialista per la realizzazione della mascherina protettiva. La tempistica per plasmarla sarebbe di circa 48 ore.

Prima di passare a questa fase del recupero, però, sul viso di Osimhen dovrà prima sgonfiarsi l’edema che si è formato sulla parte traumatizzata.