Napoli: Insigne ci prova in tutti i modi contro il Salisburgo

Insigne ha effettuato un numero impressionante di tiri in Napoli-Salisburgo. Non è bastato però per portare la squadra alla vittoria

Oltre all’enorme cifra di 11 dribbling riusciti, Insigne ha provato a segnare in tutti i modi nel corso di Napoli-Salisburgo. L’attaccante campano ha effettuato l’enorme cifra di 9 tiri in porta, per distacco record del match. Basti pensare che il secondo in questa particolare classifica, Lozano, ne ha compiuti appena 3.

Insigne è stato pure uno dei principali rifinitori del match, con ben 4 passaggi chiave. Non è bastato per ottenere la vittoria, ma il pareggio è un buon risultato per il passaggio del turno.